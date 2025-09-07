"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539862-638928336692643042.jpg
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
بالفيديو
السومرية نيوز-سياسة
تحول تجمع انتخابي في قضاء شط العرب، لأحد مرشحي قائمة محافظ البصرة اسعد العيداني، الى لحظة "صدمة" بالنسبة للمرشح عندما واجه ردة فعل غير متوقعة من أهالي القضاء، احتجاجا على الفشل المتكرر في قضية المياه وعدم حسم المشروع منذ 10 سنوات.
2025-09-07 | 05:20
2025-09-07T05:20:13+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/qxgr1vfdxtmyb4nvworkug?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d539862%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=5bfe6e89-53de-4265-b861-33b7d8cdfc31&InitAdsBeforePlayer=1
"لا صفحة جديدة بل نفتح جهنم".. أهالي شط العرب "ينفجرون" على محافظ البصرة في تجمع انتخابي (فيديو)
1,322 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
تحول تجمع انتخابي في قضاء
شط العرب
، لأحد مرشحي قائمة محافظ
البصرة
اسعد العيداني
، الى لحظة "صدمة" بالنسبة للمرشح عندما واجه ردة فعل غير متوقعة من أهالي القضاء، احتجاجا على الفشل المتكرر في قضية المياه وعدم حسم المشروع منذ 10 سنوات.
واظهر مقطع فيديو، لاحد أهالي قضاء
شط العرب
وهو يوجه كلامه لاحد مرشحي
العيداني
في المحافظة، بعد ان انتفض ردا على طلبه "فتح صفحة جديدة" مع المحافظ والسلطات المحلية في المحافظة، قائلا: "يا صفحة جديدة، لازم نفتح أبواب جهنم عليه بالتحقيقات".
وأضاف ان "المليارات انفقت على مشاريع المياه فاشلة، هناك 185 مليار دينار صرفت على مشروع الهدامة ولحد الان نسبة انجاز مشروع الهدامة 65% وفقط تم مد الانابيب في الأرض، ويحسب علينا كمشروع"، متسائلا: "لماذا تحفر قناة السويب اذا كان هذا المشروع هو الحل لازمة المياه في القضاء، وتتسبب لنا بمشاكل مع بقية الاقضية؟".
وتابع متهكما: "برعاية السيد المحافظ افتحوا القناة، برعاية السيد المحافظ اغلقوا القناة، والناس كتلها العطش"، مضيفا: "ان السلطات تضحك علينا، لان أهالي قضاء شط العرب ليس كغيرهم لم يقوموا بقطع الطرق او اغلاق مشاريع نفطية كما تفعل الاقضية الأخرى لذلك السلطات المحلية والمحافظ لا يجعل لنا اعتبارا".
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في البصرة.. شط العرب يبتلع مطعما عائما (فيديو)
16:59 | 2025-08-16
"هذه بغداد وليست لوس انجلوس".. العراقيون يمطرون صفحة السفارة الامريكية بـ"السخرية" بعد تحذير السفر
04:47 | 2025-06-12
اتهام لمحافظ البصرة بهدم "محال تجارية"
16:30 | 2025-07-19
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
03:12 | 2025-09-01
سياسة
ترندات
بالفيديو
البصرة
العيداني
ازمة المياه
اسعد العيداني
السومرية نيوز
البصرة اسعد
سومرية نيوز
السومرية
شط العرب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
محليات
32.2%
02:24 | 2025-09-06
المرور تصدر تحذيرا للسائقين: سنبدأ أسبوع الضبط
02:24 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
اقتصاد
28.65%
03:06 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
محليات
21.79%
13:11 | 2025-09-05
بالفيديو.. عودة سوق مريدي من جديد!
13:11 | 2025-09-05
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
17.36%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
اخترنا لك
موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)
13:58 | 2025-09-06
متداول.. سقوط جسر قيد الانشاء في مدخل كربلاء
12:16 | 2025-09-06
انهيار برج سكني اخر بعد قصفه في غزة
07:14 | 2025-09-06
حادث كارثي على طريق بغداد – كركوك
06:34 | 2025-09-06
لبنان.. إطلاق نار وانفجارات داخل مخيم شاتيلا
17:02 | 2025-09-05
في اليرموك.. تحويل مساحات خضراء لكتل اسمنتية
15:59 | 2025-09-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.