أصحاب المولدات الاهلية يلوحون بالإطفاء العام أو التشغيل على قدر الوقود

في درجة حرارة تتجاوز الـ 45، يصدح صوت المولدات في أزقة ، أمّا أصحابها فباتوا في موقف لا يحسدون عليه ، كازٌ لا يكفي من جهة، وتسعيرة لا تُشبع الجهود المبذولة. قرارات حكومية وصفت بالمجحفة بحق أصحاب المولدات.التفاصيل في هذا التقرير من .