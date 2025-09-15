في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!

مواطنو يطالبون بانهاء الدوام الثلاثي.. الحكومة المحلية تعلن ادخال اكثر من 44 مدرسة للخدمة هذا العام.



دعت أوساط شعبية في الجهات المعنية الى انهاء نظام الدوام الثلاثي في بسبب تأثيرها السلبي على الطلبة.

التفاصيل في هذا التقرير من .