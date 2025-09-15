على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)

في ، انتشرت حيلة خلال فترة الطائفية من قبل السيطرات الوهمية والمسلحين والجماعات الإرهابية لغرض التعرف على طائفة الفرد قبل السماح بمروره او خطفه ومن بين هذه الحيل الطلب من الشخص لفظ كلمة "دخن" وهو حبوب الطعام التي تقدم للطيور، فاذا لفظها بكسر الدال والخاء "دِخِن" سيُعرف انه من محافظات الجنوب او ، واذا كان بضم الداخل والخاء "دُخُن" سيُعرف انه من محافظات الغربية او مناطق غرب ، ويلاقي مصيره حينها حسب نوع لفظه وتبعية المسلحين الذين استوقفوه.وبهذه الطريقة، يبدو ان التي تخطو على خطى العراق في الأيام والسنوات الأولى لسقوط النظام في العراق، لتتحول بعض الالفاظ الى "سونار كشف عن الطائفة"، وهذا ما تمثل بمقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة غاضبة من شرطي مرور قام بتغريمها، لتتهجم على شرطي المرور لانه قال "قيميها" بدلا من "إيميها"، أي ازيلي السيارة او لا تركنيها هنا، حيث انه لفظ حرف "القاف" خلافا للهجة الدارجة التي تقلب القاف الى همزة مثل كلمة "تؤبرني" الشهيرة بدلا من "تقبرني".واستدلت الفتاة السورية ان شرطي المرور الذي لفظ حرف القاف يعني انه من الساحل السوري وانه ، وبدأت تصرخ معترضة ومتساءلة: "ماخلصنا من القاف يقاقي عليي، امتى نخلص من جماعة القاف جماعة الساحل، هذا شرطي علوي ويشبح عليي".وتكشف هذه الحادثة عن مفارقة تشابه الحالة هذه مع ما كان يحصل في العراق خلال فترة الطائفية بتمييز الناس على أساس طريقة لفظهم للكلمات.