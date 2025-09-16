منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو

عاملون: القرار فرصة لتعزيز الانتاج وتوفير فرص العمل وإعادة التوازن للاقتصاد.

أعاد قرار منع استيراد الدجاج المجمد والمقطع الروح لخطوط الإنتاج المحلية التي رفعت طاقتها التشغيلية من جديد في وقت يواجه فيه السوق العراقي ضغوطا متزايدة من الاستيراد. وقال عاملون في القطاع الخاص والمجازر الرسمية التقاهم مراسل إن القرار فرصة لتعزيز المنتج الوطني وتوفير فرص عمل للشباب وإعادة التوازن للاقتصاد الوطني ومنح القطاع الخاص دوره الحقيقي في التشغيل والتنمية... التفاصيل في التقرير أعلاه.