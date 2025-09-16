الصفحة الرئيسية
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
عاملون: القرار فرصة لتعزيز الانتاج وتوفير فرص العمل وإعادة التوازن للاقتصاد.
2025-09-16 | 15:47
2025-09-16T15:47:24+00:00
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
السومرية
عاملون: القرار فرصة لتعزيز الانتاج وتوفير فرص العمل وإعادة التوازن للاقتصاد.
أعاد قرار منع استيراد الدجاج المجمد والمقطع الروح لخطوط الإنتاج المحلية التي رفعت طاقتها التشغيلية من جديد في وقت يواجه فيه السوق العراقي ضغوطا متزايدة من الاستيراد. وقال عاملون في القطاع الخاص والمجازر الرسمية التقاهم مراسل
السومرية
إن القرار فرصة لتعزيز المنتج الوطني وتوفير فرص عمل للشباب وإعادة التوازن للاقتصاد الوطني ومنح القطاع الخاص دوره الحقيقي في التشغيل والتنمية... التفاصيل في التقرير أعلاه.
المراسل
حسين عدنان
وزير الزراعة لـ السومرية: قرار منع استيراد الدجاج المجمد سيوفر آلاف فرص العمل
05:30 | 2025-09-14
05:30 | 2025-09-14
دعما للمنتج المحلي.. قرار بمنع دخول "الدجاج المجمد"
07:56 | 2025-09-08
لحماية المنتج المحلي.. مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا
05:02 | 2025-08-17
الدولار يتراجع من جديد وينعش الدينار العراقي
10:17 | 2025-07-07
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
47.76%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
23.28%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
14.66%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.31%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
المزيد
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
