مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو

مواطنون: المستثمر لم يكتف بهدم المنازل بل وصل الأمر لهدم مدرسة وحيدة في المنطقة.

يواجه أهالي منطقة "المريزات" الواقعة على إمتداد الجزيرة السياحية في معركة غير متكافئة للحفاظ على أرضهم التي ورثوها منذ مئات السنين بين سندات رسمية تثبت الملكية وضغوط وتهديدات من مستثمر يسعى للاستيلاء عليها بالقوة. ونقل مراسل شهادات تفيد بأن سكان المنطقة يتعرضون الى الضرب والاعتقال إزاء شكاواهم من محاولات الاستيلاء على منازلهم لضمها الى مشروعِ المستثمر للجزيرة، مطالبين بالتدخل لحسم النزاعِ ووقف التجاوزات.. مراسل السومرية كان هناك واعد لنا التقرير أعلاه.