فوضى إدارية تربك عمل موانئ البصرة... والمستوردون يناشدون!

يضطر السائقون والمستوردون الى قضاءِ أيام ٍ طويلةٍ قبل الوصولِ الى ساحةِ الترحيبِ في موانئِ بسببِ تراكمِ الحاوياتِ والشاحناتِ وتعقيدِ الإجراءاتِ وتضاربِ القوانينِ والرسومِ بين المحافظات. وقال متضررون التقاهم مراسلُ إن حركةَ الحاوياتِ والبضائعِ تفتقرُ الى الإدارةِ والمتابعةِ جراء غيابِ الدعمِ الرسمي الموحدِ لتنظيمِ العمل .