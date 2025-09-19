بعد استبعادات واسعة.. حسم القوائم والمصادقة على المرشحين للانتخابات المقبلة

بعد حملة استبعادات شملت بحدود سبعمئة مرشح تتجه الانظار الى موعد حسم القوائم والمصادقة على المرشحين المتبقين، وبحسب مفوضية الانتخابات فان مطلع تشرين الاول هو موعد المصادقة النهائية على الاسماء فيما سيكون الموعد الرسمي للحملات الدعائية مباشرة بعد المصادقة .التفاصيل في هذا التقرير من .