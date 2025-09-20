الدجاج المحلي يكسب معركته ضد المستورد

السلطات العراقية تمنع استيراد الدواجن لدعم المنتوج المحلي ومخاوف من ارتفاع في الأسعار.



قررت السلطات العراقية منع استيراد الدواجن وبيض المائدة في خطوة تهدف لدعم المنتوج المحلي في البلاد، وتوفير فرص عمل لالاف الشباب، وسط تحذيرات من ارتفاع في الأسعار في السوق المحلية.



التفاصيل في هذا التقرير من .