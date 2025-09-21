اندلاع نزاع عشائري في أبي الخصيب

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع نزاع عشائري في أبي الخصيب بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "إطلاق نار بسبب نزاع عشائري في شارع طريق "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل حالات قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.