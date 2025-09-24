غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا

واظهر مقطع فيديو رجلا وهو يصرخ بينما تتجمهر الكوادر التربوية قبل ان يقوم بدفع احدى المعلمات واسقاطها ارضًا، في مشهد "استثقله" الكثير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وتقول الصفحات المحلية لمحافظة ، ان الرجل صاحب محل أزياء وقام بالاعتداء بالضرب على معلمة بعد ان طلبت منه ان لا يقوم بشتم والدها لأنها يتيمة، وكانت سبب المشكلة اساسًا تتعلق باختفاء ابنه داخل المدرسة، قبل ان يعثروا عليه.وتؤكد المصادر المحلية ان المدرسة هي مدرسة النسور وتقع في مجمع الدرة السكني بمحافظة كربلاء.