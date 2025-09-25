النوم: متى يتحول من نعمة إلى نقمة؟

• السكري: يرفع خطر الإصابة بالسكري بسبب تأثيره على التمثيل الغذائي

• السمنة: النوم لأكثر من 9 ساعات يوميا يزيد خطر زيادة الوزن بنسبة 21%

• الصداع: يسبب اضطرابا في النواقل العصبية مما يؤدي إلى الصداع

• أمراض القلب: يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة 38%

• كما ترتبط كثرة النوم بزيادة معدل الوفيات

لماذا ينام البعض أكثر؟

قد يكون بسبب اضطرابات مثل: فرط النوم انقطاع النفس أثناء النوم أو حتى نمط حياة خامل

الحل؟

التوازن هو المفتاح!

التزم ب 7 إلى 9 ساعات نوم يوميا واستشر طبيبا إذا شعرت بالحاجة إلى النوم أكثر

بحسب الخبراء، يحتاج البالغون ما بين 7 و 9 ساعات نوم يوميالكن تجاوز هذه الساعات بشكل منتظم قد يرتبط بمشاكل صحية خطيرة كيف يؤثر النوم الزائد على صحتك؟