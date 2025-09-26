3 الاف منزل بلا كهرباء في الأعظمية... ما السبب؟

مدرسة لا تستوفي الشروط تتسبب بمعاناة سكان الأعظمية!

نحو 3 الاف منزل بلا كهرباء في بعد إيقاف عمل مولد الكهرباء في المنطقة بسبب قرب الموقع من إحدى المدارس التي لا تستوفي شروط السلامة، ما دفع الجهات الحكومية في المنطقة تغلق المدرسة لإعادة تأهيلها ومعها إيقاف عمل المولد!