إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها

تفاجأ اربعة وستون صاحب محلٍ مؤجر في احدى البناياتِ بمنطقة غربي بمطالبتهم بتسديد مبالغ وصلت إلى مليار وسبعمئة مليون دينار للمحل الواحد كبدلِ ايجار منذ عام الفين وواحد وعشرين إلى ألفين وثلاثة وعشرين رغم قيامهم بالتسديد.#السومرية التقت باصحابِ المحال، إليكم ما رووه أمام الكاميرا وماذا ناشدوا!