القهوة… أكثر من مجرد مشروب

هل تعلم أن "حبوب القهوة" ليست حبوبًا فعلًا؟!هي بذور ثمرة اسمها "كرز القهوة" نستخرجها ونحمّصها لنحصل على القهوة التي نعرفها اليوم.قديمًا، لم تكن القهوة تُشرب، بل كانت تُؤكل!كما كانت "محرّمة" في والقاهرة بالقرن الـ16 لأنها تسبب السهر وتفتح باب النقاشات السياسية قبل أن يُسمح بها لاحقًاأما أغلى قهوة في العالم فهي من فضلات حيوان الزباد اسمها لواك وسعرها يصل لـ600 دولار للكيلو!أول فن "لاتيه آرت" بدأ في" بالثمانينات وأصبح جزءًا أساسياً من ثقافة المقاهي حول العالموحتى " " جرّبت أجهزة خاصة للإسبريسو لأنه حتى في لا يمكن الاستغناء عن القهوة!