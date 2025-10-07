"السورنتو المضللة" تبث الرعب في بغداد

أقدمت عصابة "السورنتو المضللة" على اختطاف شاب من لتترك ذويه في وضع مأساوي بانتظار الكشف عن مصيره.

عادت مظاهر الخطف في مع انتشار عصابات الجريمة المنظمة وآخرها عصابة "السورنتو المضللة" التي أقدمت على خطف الشاب سعيد من لتترك ذويه في وضع مأساوي بانتظارِ أيِ معلومات تؤدي للكشف عن مصيرِه.

