نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!

مواطنون يطالبون بالتدخل وإعادة افتتاح شارع مغلق منذ أشهر



اشتكى عددٌ من سكانِ منطقةِ العرصات في من استمرارِ اغلاقِ أحدِ الشوارعِ أمام حركةِ المارةِ والمركباتِ منذ أشهرٍ ولم يتم افتتاحُه حتى اللحظة. وقال مواطنون لمراسلِ إن الجهاتِ المعنيةَ لم تتخذْ أيّ إجراءٍ تجاه مطالباتِ فتحِ الشارعِ على الرغمِ من صدورِ كتابٍ رسمي من رئاسةِ الوزراء ، مشيرين الى انهم يتعرضون لمضايقاتٍ لدفعِهم الى بيعِ منازلِهم ومغادرةِ المنطقة