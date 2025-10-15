عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو

وحدها الشعارات تتصدر المشهد الدعائي للمرشحين واذا اردت ان تفتش عن المضمون ستجده مجرد شعار، اما البرامج الانتخابية التي يفترض ان تقدم للناخب وتكون وسيلة اقناع لدفع الناخب نحو صناديق اختيار المشرعين غائبة تماما، وهذا مارصده مراقبون محذرين من ان يكون نتاج الانتخابات المقبلة غير ملب للطموحات.وعند الغوص في اسباب تلاشي البرامج الانتخابية فهي بكل بساطة تعود الى غياب الرؤية والتخطيط لدى الكتل والاحزاب، ورغم فقدان الوعي لديها فهي ضامنة جمهورها بالوعود وشراء الذمم كما يؤكد مراقبون على وجود هذه الحالة.