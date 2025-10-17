القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب

وقال في كلمة له خلال الاعلان عن مؤتمره الانتخابي، وحضره مراسل ، إن "الحادث الاليم الذي طال صديقنا فيه رسالة واحدة وواضحة الى اهالي مضمونها لا تذهبوا الى الانتخابات ومفادها قاطعوا الانتخابات".ولفت الى أنه "البعض يريد منا ان نرتكب خطيئة الماضي في حق أنفسنا من خلال مقاطعة الانتخابات، وأن نسمع فقط لأصواتهم ولا توجد مشاركة واسعة وقوية"، موجهاً رسالة الى المبغضين، أنه "لا تفرحوا في جريمتكم وسوف نشارك بقوة وبأفضل مشاركة شهدتها العملية الديمقراطية، وجماهير بغداد اليوم ليس كالأمس، وتعلمنا درس كبير من مقاطعة الانتخابات ولن نكرر هذا الخطأ".وأكمل، أن "جماهير بغداد اوعى مما تظنون وهذه الاصوات لن تسكت وهي رسالة جواب للقتلة المجرمين، وسوف نشارك في الانتخابات وايضاً بتشكيل الحكومة مع شركائنا في الوطن من الذين يتبنون منهج حصر السلاح بيد الدولة".وبين أن "هذه الجموع ليست جمهور انتخابي عابر وليس تجمع مدفوع الثمن بل هم ثمرات عقد من سنوات العمل والولاء المتبادل بيننا، من اجل الفكرة والمنهج والمبادئ التي نحملها للعيش بحياة حرة وكريمة"، مؤكداً أن "الجمهور فهم القضية التي ضاعت قبل عشرين عاماً فبهم تبنى الأوطان، وحين اعطت بغداد اصواتها الى الغرباء حصدوا ثمار تلك الاصوات وذهبوا بها الى محافظاتهم".ونوه بأن "من يدعي ان له مشروعاً في بغداد ويأتي ويمر بقضاء ويراه مهجور لم يستطع ان يزرع فيها شجرة، لن نسمح بإعطائه اصواتنا"، لافتا الى انه "لسنا طارئين ولا دخلاء على بغداد نعرفها ونعرف ازقتها ومساجدها وتربينا في منازلها، ونحن خلاصة كل العصور ومختصر كل الأجيال، وذاكرة في بغداد في اذهانا منذ دخول الانكليز الى الان".واستطرد بالقول: "سنكون في صدارة السباق المقبل، ومشروعنا لم يكن عبارة او مجرد شعارات انتخابية تنتهي مع غلق صناديق الاقتراع، لم ولن نتراجع وسنبقى صوت المواطن الشجاع العالي".وأوضح، أن "العزم ليس عنوان انتخابي عابر بل هو مشروع وطني نبينه معاً بقيادة وبشراكة نساء ورجال صادقين، وسنثبت ان من في الميدان لن يهزم ابداً"، مستدركاً أن "تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية فمن يلتحق بها يكسب ومن يتخلف عنها لن يجد من ينقذه".