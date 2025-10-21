أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة

مرشحون يتخذون من اصحاب المولدات مادة دسمة في حملاتهم الانتخابية .

في مشهد متكرر يتخذ بعض المرشحين للانتخابات من المولدات مادة دسمة للترويج لأنفسهم ودعاياتهم الانتخابية، وهو أمرٌ يصفُه المواطن بالمكشوف والذي لا يهدف إلّا لاكتساب الاصوات.



التفاصيل في هذا التقرير من .