الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات

تتجدد آمال الطلبة بالتغييرِ وتجديدِ الوجوه السياسية. حيث تسعى الشريحة الطلابية لمنحِ ثقتِها لمرشحين شباب قادرين على تمثيل تطلعاتهم داخل البرلمان خلال السنوات الأربع المقبلة، بعد أن أصابهم الإحباطُ جراءَ الأوضاع الصعبة التي مرّ بها العراقُ في ظل الحكومات المتعاقبة.

