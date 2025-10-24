بالفيديو.. القبض على متهم بالسرقة باستخدام "التنويم المغناطيسي"



أعلنت ، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة الصيرفات والمحال التجارية بما يُعرف بـ"التنويم المغناطيسي".



ونشرت المديرية مقاطع مصورة من بعض العمليات التي نفذها المتهم أساليب الخداع والمراوغة الذهنية لسرقة الصيرفات والمحال التجارية بما يُعرف بين المواطنين بـ"التنويم المغناطيسي" بعد تبليغ من قبل المواطنين عنه.