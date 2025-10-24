السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، انه "بحضور الآلاف من أبناء ، أقام رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي مؤتمراً جماهيرياً حاشداً في مدينة سامراء، شارك فيه عدد من القيادات السياسية والاجتماعية والوجهاء وشخصيات ، تأكيداً لدعم مشروعه وبرنامجه الوطني في الانتخابي المقبل".وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ "سامراء كانت وستبقى مدينة المواقف الوطنية والعمق التاريخي للعراق"، مشيراً إلى أنّ "دعم جماهيرها يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل تعزيز حضور تحالف العزم وترسيخ نهجه الوطني الجامع".واكد، أنّ "التحالف يدخل هذه الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي يستند إلى خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والاستقرار".وتحدث السّامرائي عن "مكانة سامراء التاريخية التي كانت يوماً مركز قيادة العالم الإسلامي لأكثر من قرن ومقر الخلافة الثانية"، مشيرا إلى أن "رجال سامراء كانوا دوماً عنواناً للشجاعة والكرامة، وقاوموا كل أشكال الدكتاتورية ولم يرضوا أن يكونوا على الهامش، مستذكراً قصة وامعتصماه التي انطلقت من صرخة امرأة واحدة فأصبحت رمزاً للعزة والنجدة والغيرة العربية الأصيلة".وختم السّامرائي كلمته بالتأكيد على أن "سامراء ستبقى منارةً وطنية وقلباً نابضاً للعراق، وأن تحالف العزم يعتز بجماهيرها الواعية التي تضع مصلحة فوق كل اعتبار وتسهم في رسم طريق المستقبل بثقة وإصرار".