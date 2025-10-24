الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم
بالفيديو
اكد رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، اليوم الجمعة، ان سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
2025-10-24 | 16:00
2025-10-24T16:00:55+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/cqjuxuxmvrfy6mu6z8ymma?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d544885%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=434b237f-0156-46c2-81a4-f90fded9c083&InitAdsBeforePlayer=1
السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم
45 شوهد
اكد رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، اليوم الجمعة، ان سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
وذكر التحالف في بيان ورد لـ
السومرية
، انه "بحضور الآلاف من أبناء
سامراء
، أقام رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي مؤتمراً جماهيرياً حاشداً في مدينة سامراء، شارك فيه عدد من القيادات السياسية والاجتماعية والوجهاء وشخصيات
المجتمع المدني
، تأكيداً لدعم مشروعه وبرنامجه الوطني في
الاستحقاق
الانتخابي المقبل".
وأكد السّامرائي خلال كلمته أنّ "سامراء كانت وستبقى مدينة المواقف الوطنية والعمق التاريخي للعراق"، مشيراً إلى أنّ "دعم جماهيرها يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل تعزيز حضور تحالف العزم وترسيخ نهجه الوطني الجامع".
واكد، أنّ "التحالف يدخل هذه الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي يستند إلى خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والاستقرار".
وتحدث السّامرائي عن "مكانة سامراء التاريخية التي كانت يوماً مركز قيادة العالم الإسلامي لأكثر من قرن ومقر الخلافة
العباسية
الثانية"، مشيرا إلى أن "رجال سامراء كانوا دوماً عنواناً للشجاعة والكرامة، وقاوموا كل أشكال الدكتاتورية ولم يرضوا أن يكونوا على الهامش، مستذكراً قصة وامعتصماه التي انطلقت من صرخة امرأة واحدة فأصبحت رمزاً للعزة والنجدة والغيرة العربية الأصيلة".
وختم السّامرائي كلمته بالتأكيد على أن "سامراء ستبقى منارةً وطنية وقلباً نابضاً للعراق، وأن تحالف العزم يعتز بجماهيرها الواعية التي تضع مصلحة
العراق
فوق كل اعتبار وتسهم في رسم طريق المستقبل بثقة وإصرار".
السامرائي يستقبل وفدًا من شيوخ ووجهاء ناحية الزاب: العمل على تحقيق تطلعات أبناء كركوك
08:11 | 2025-08-31
السامرائي يبحث في الفلوجة دعم الحملة الانتخابية وتكريس مبدأ الشراكة لخدمة المواطنين
11:57 | 2025-10-16
السامرائي من منطقة الداينية: المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين
11:52 | 2025-10-06
السامرائي: دعم الجهود الهادفة لتطوير واقع الخالدية وتحسين خدماتها
14:31 | 2025-09-20
