لأول مرة.. العراق يبدأ باطفاء الحرائق بالطائرات (فيديو)

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " في سابقة تاريخية، أطلق الدفاع المدني اليوم طائرات الإنقاذ والإطفاء التي استلمها حديثًا، وذلك تحت رعاية ، وإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ".وأضافت انه "قد بدأت هذه الطائرات اليوم أداء مهامها، في المساهمة الفاعلة في إنقاذ المواطنين والمشاركة في عمليات إخماد الحرائق".