تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!

اثر تشويش غير معلوم المصدر ... تطبيقات الخرائط تتعرض لحالة ارباك وموطنون يناشدون : اثر على ارزاقنا



أربك تشويشٌ في تطبيقاتِ تحديدِ المواقعِ عملَ أصحابِ مركباتِ الأجرةِ في التي يعتمدون عليها للوصولِ إلى الزبائن. وقال أصحابُ مركباتٍ لمراسلِ إن التطبيقاتِ بات عملُها يقتصرُ على حسابِ المسافةِ لكنها فقدت تحديدَ الاتجاهِ بصورةٍ دقيقةٍ وإن نهرَ أصبح وجهةَ أغلبِ مساراتِ السير..