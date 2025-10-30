فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق

واظهر مقطع الفيديو المتداول، أشخاصا سوريين يحملون عصي وهم يسيئون بالكلام الى العراقيين ويطلبون جوازات سفرهم ومنع مرورهم الى ، فيما ابدوا غضبهم من قضية "الاعتداء على واحد من عدنا"، في إشارة الى السوري الذي تم الحكم عليه بالاعدام في قبل أيام.وقبل ذلك انتشر مقطع فيديو لشخص سوري وهو يهدد العراقيين أيضا ردا على قضية اصدار حكم اعدام بحق سوري.والشائع ان حكم الإعدام بسبب نشر السوري صورة احمد الشرع على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي اشعل الغضب في سوريا، لكن القضاء العراقي اصدر بيانا توضيحيا تضمن المخالفات التي ارتكبها الشخص السوري في العراق، من بينها التمجيد بابو بكر زعيم تنظيم الإرهابي، والتشجيع على قتل الجيش العراقي والحشد الشعبي في الطارمية، بناء على مقاطع فيديو نشرها على صفحته الشخصية.وأوضح ، ان المدان طلب من أشخاص الانتماء لتنظيم داعش، فضلاً عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة الإمام علي، الغاية منها إثارة والفتن داخل المجتمع الواحد، مبينا ان هذا الحكم غير نهائي وسيدقق من قبل عند ورود ملف الدعوى إلى كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي.