أب لأربعة أطفال... علاج خاطئ يشل حركة عبدالله حركته في المشي!

علاج خاطئ يفقد عبدالله قدرته على العمل

أب لأربعة اطفال يصاب بالشلل بعد تلقيه علاجا في شركة كان يعمل فيها وتخلت عنه



وجد الأبُ لأربعةِ أطفالٍ نفسَه أمام واقعٍ مؤلمٍ بعد أن تسبب علاجٌ خاطئٌ تلقاهُ أثناءَ عملِه بشللٍ في قدمه ليُحرمَ من قدرتِه على العملِ وإعالةِ أسرتِه. وقال عبدالله لمراسلِ إن الشركة َ التي كانَ يعملُ بها تكفلت بعلاجِه لشهرين فقط قبل أن تتوقفَ عن متابعتِه وتتركَه يواجهُ مصيرَه وحيدا