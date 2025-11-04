سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!

وتركيا يتفقان على ادارة المياه

الاتفاقية شملت حزمة مشاريع تتعلق بانشاء السدود والبحيرات ودراسة واقع المياه في العراق



في بادرةٍ وُصفت بانها الاولى من نوعِها .. وقع العراقُ وتركيا اتفاقا لتنظيمِ ادارةِ المياهِ بين البلدين ,, خطوة ٌ عاجلة ٌ لاعادةِ الحياةِ لنهري والفرات بعد اقترابِهما من خطرِ التلاشي , فيما لم تغبْ الضغوط ُ الشعبية ُ التي كانت حاضرة ً وبقوةٍ لتداركِ ازمةِ الجفافِ وانعاشِ شرياني الحياةِ في .