منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546032-638978960513897394.jpg
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
بالفيديو
اهالي منطقة كسرة وعطش يعانون من سوء الخدمات ويطالبون بالحلول.
2025-11-05 | 01:24
2025-11-05T01:24:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/kvn4zciugzha4rid8g6laq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d546032%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=f9dd6b12-377b-43b9-9349-f287112e11f9&InitAdsBeforePlayer=1
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
المصدر:
السومرية
128 شوهد
اهالي منطقة كسرة وعطش يعانون من سوء الخدمات ويطالبون بالحلول.
منذ اكثر من اربعين عاماً تعاني منطقة كسرة وعطش من سوء الواقع الخدمي, إذ تشهد المنطقة تدهوراً واضحاً في البنى التحتية والخدمية، فيما يطالب الاهالي بضرورة التدخل لإيجاد الحلول.. التفاصيلُ في التقرير اعلاه.
المراسل
فاروق صالح
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
09:19 | 2025-10-18
السامرائي من منطقة الداينية: المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين
10:52 | 2025-10-06
فيليب موريس للخدمات الإدارية تعلن عن تعيين ريتشا روستاجي بمنصب المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الأدنى والعراق
05:34 | 2025-09-04
في بغداد.. افتتاح شوارع مغلقة منذ 20 عاما
02:18 | 2025-09-05
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
ترندات
منطقة كسرة وعطش
العراق
بغداد
السومرية
بغدادي
البو
اصيل
هالي
ديو
هور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
محليات
48.17%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
27.46%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
14.41%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
أمن
9.96%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
تقنيات حديثة استخدمتها المفوضية لضمان شفافية الاقتراع... مفوضية الانتخابات تستكمل استعداداتها اللوجستية!
06:10 | 2025-11-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.