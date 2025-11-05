منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو

اهالي منطقة كسرة وعطش يعانون من سوء الخدمات ويطالبون بالحلول.

منذ اكثر من اربعين عاماً تعاني منطقة كسرة وعطش من سوء الواقع الخدمي, إذ تشهد المنطقة تدهوراً واضحاً في البنى التحتية والخدمية، فيما يطالب الاهالي بضرورة التدخل لإيجاد الحلول.. التفاصيلُ في التقرير اعلاه.