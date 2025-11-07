"اعدام" سياسي.. استبعادات الساعات الاخيرة "لا عودة فيها"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
10:50 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546196-638981930765462340.jpg
"اعدام" سياسي.. استبعادات الساعات الاخيرة "لا عودة فيها"
بالفيديو
لم تهدأْ مقصلةُ استبعادِ المرشحين للمفوضيةِ العليا المستقلةِ للانتخابات، فلا تزالُ بأوجِ نشاطِها بعد مرورِ اكثرَ من شهرين من بدءِ عملِها حصدت خلالها اكثرَ من ثمانِمئة مرشحٍ لأسبابٍ عديدةٍ ابرزُها الشمولُ بالمساءلةِ والعدالة، ومخالفةُ حسنِ السيرةِ والسلوك لوجودِ قضايا جنائيةٍ واحكامٍ مخلةٍ بالشرفِ، فضلا عن تزويرِ الشهاداتِ واسبابٍ اخرى.
2025-11-07 | 13:30
2025-11-07T13:30:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/tplmg7dil7b6s0gs4bbw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d546196%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=fbe03f02-ffb5-4ab4-b82e-d232ac0d6fde&InitAdsBeforePlayer=1
"اعدام" سياسي.. استبعادات الساعات الاخيرة "لا عودة فيها"
المصدر:
السومرية
343 شوهد
لم تهدأْ مقصلةُ استبعادِ المرشحين للمفوضيةِ العليا المستقلةِ للانتخابات، فلا تزالُ بأوجِ نشاطِها بعد مرورِ اكثرَ من شهرين من بدءِ عملِها حصدت خلالها اكثرَ من ثمانِمئة مرشحٍ لأسبابٍ عديدةٍ ابرزُها الشمولُ بالمساءلةِ والعدالة، ومخالفةُ حسنِ السيرةِ والسلوك لوجودِ قضايا جنائيةٍ واحكامٍ مخلةٍ بالشرفِ، فضلا عن تزويرِ الشهاداتِ واسبابٍ اخرى.
- حصاد المرشحين.. مقصلة الاستبعاد لا تهدأ بعد شهري عمل و800 ضحية
وبينما لم يتبقَ سوى ثلاثةِ ايامٍ على قرعِ جرسِ التصويتِ للانتخاباتِ السادسةِ في عمرِ النظامِ الحالي، كانت مفوضية ُ الانتخاباتِ وحتى اللحظاتِ الاخيرةِ، مستمرة ً باستبعادِ المرشحين، لكن الاكثرَ اثارة ً، هو استمرارُ سقوطِ الاسماءِ البارزةِ في هاويةِ الاستبعاد، والاكثرُ غرابة ً ان يكونَ الاستبعادُ بعد اكتشافِ تزويرِ شهادةٍ او شمولٍ بالمساءلةِ والعدالة، لاشخاصٍ قضوا سنواتٍ كنوابٍ في البرلمانِ او مسؤولين تنفيذيين في الحكوماتِ المتعاقبة.
- غرائب الاستبعاد.. اكتشاف متأخر لـ"لا صلاحية" شخصيات بعد سنوات من العمل بالسياسة
لكن الاكثرَ غرابة ً واثارة ً للجدل، هو عند اعادةِ المستبعدين بعد طعنِهم امام الهيئةِ القضائية، ليبدو الامرُ وكأنه "سقطةٌ" من المفوضية، وأن قراراتِها مبنيةٌ على قراءاتٍ خاطئةٍ او استعجالٍ وعدمِ دراسةٍ كافيةٍ للقضايا والشكاوى والادلة، وهذه ظاهرةٌ مثيرةٌ للانتباهِ والجدل، فكيف تتخذُ المفوضيةُ المشكلةُ اساسا من قضاةٍ، قراراتِ استبعادٍ تجدُها الهيئةُ القضائيةُ فيما بعد مخالفة ً للقانون!؟، اخرُها ما حصل مع النائبِ الحالي والمرشحِ
حسين عرب
، وسبقتها الكثيرُ من الحالاتِ المشابهة.
- ظاهرة مريبة.. المفوضية تستبعد "دون تمحيص" والهيئة القضائية تُصلح المسار
لا يمكنُ ان تُوصفَ المفوضيةُ بأنها لا تعرفُ ابجدياتِ عملِها والقوانينِ التي تتعاملُ معها، خصوصا وان المفوضيةَ والهيئةَ القضائية، كلاهما يتكونان من قضاةٍ، فلماذا تختلفُ رؤيةُ كلٍ منهما عن الاخرِ تجاه الشكاوى والادلة؟ بطريقةٍ تبدو وكأن المفوضيةَ اكثرُ اندفاعا وحماسةً لاستبعادِ المرشحين خلافا لتأني وتمحيصِ الهيئةِ القضائية، لذلك لا بد من وجودِ تفسيرٍ معين، خصوصًا في قضيةِ استبعادِ الاسماءِ البارزة، فمسألةُ الاستبعادِ ثم العودةِ من خلالِ الهيئةِ القضائية، تتكررُ غالبا مع الاسماءِ البارزةِ تحديدًا.
- التفسير الضائع.. لماذا يتكرر سيناريو "الاستبعاد ثم العودة" مع الاسماء البارزة؟
تكرارُ الحالةِ هذه مع الاسماءِ البارزةِ يقودُ الى احتمالٍ واضحٍ، فيبدو أن المفوضيةَ عندما تتعاملُ مع شكاوى تخصُّ الاسماءَ البارزة، تتخذُ قرارَها بالاستبعادِ غالبًا حتى لو كانت تعلمُ ان الامرَ لا يوجبُ الاستبعادَ، فهي تريدُ بذلك رمي الكرةِ في ملعبِ الهيئةِ القضائيةِ لانصافِ المستبعد، وهي على ما يبدو محاولةٌ من المفوضيةِ لدرءِ أيةِ اتهاماتٍ او شكوكٍ في اجراءاتِها فيما لو ردت الشكاوى بحقِ المرشحين البارزين ورفضت استبعادَهم، الامرُ الذي قد يقودُ الى اتهامِ المفوضيةِ بالمحاباة، لذلك فهي تنفذُ الاستبعادَ لحمايةِ نفسِها من الاتهاماتِ، ومن ثم تتركُ امرَ اعادةِ الوضعِ الى ما هو عليه من خلالِ الهيئةِ القضائيةِ وكأن شيئا لم يكن، لتضربَ فتنتين بحجرٍ واحد.
- الشكاوى المحرجة.. المفوضية تستبعد البارزين لدرء "شبهة المحاباة" والانصاف بيد الطعن
وفي خضمِ تصاعدِ حمّى الشكاوى المتبادلةِ بين الاحزابِ والمرشحين التي تضطرُ المفوضيةُ الى التعاملِ معها واتخاذِ قراراتِ الاستبعاد، تتجهُ الانظارُ القلقةُ الى الساعاتِ الاخيرةِ قبل انطلاقِ ساعةِ الاقتراع، فلم يتبقَ سوى اثنتين وسبعين ساعة ً على الموعدِ المنتظرِ، لذلك فأن حالاتِ الاستبعادِ في اللحظاتِ الاخيرة، يعني اصدارَ حكمِ اعدامٍ سياسي بحقِ المرشحين المستبعدين في الوقتِ القاتلِ، لانهم لن يستطيعوا تقديمَ الطعونِ امام الهيئةِ القضائيةِ بسببِ ضيقِ الوقت.
- الاعدام السياسي.. قلق من استبعادات الساعات الاخيرة وابواب الطعن مغلقة
لذلك، جاءت التوصيةُ واضحة ً في قرارِ الهيئةِ القضائيةِ بضرورةِ تأني المفوضيةِ بقضيةِ الاستبعاداتِ والتعاملِ مع الشكاوى، بل كانت التوصية ُ واضحة ً بإيقافِ عملياتِ الاستبعادِ تماما حتى انتهاءِ الانتخاباتِ، لكي يتمكن المرشحون من الحصولِ على اصواتِهم، وبعد ذلك يمكنُ التعاملُ مع الشكاوى والتحقيقُ بها ويمكنُ حينها استبعادُ المرشحِ بعد فوزِه وحجبِ اصواتِه ببساطةٍ، واستبدالِه بغيرِه، فعمليةُ الطعنِ بالمرشحين الفائزين وصحةِ عضويتِهم في مجلسِ النواب، ستكونُ المحطةُ الطويلةُ التاليةُ، وسيكون امام المحكمةِ الاتحاديةِ العليا عملٌ طويلٌ بهذا الخصوص، وربما مفاجآتٌ كبيرةٌ متوقعةٌ، فاستبعادُ الفائزِ اكثرُ وقعا واثارةً من استبعادِ المرشح.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الصادقون عن عودة "رافع الرفاعي": المصالح السياسية يجب ان لا تكون على حساب القانون
11:31 | 2025-10-09
حزب الدعوة يحذر من "عودة قادة الفتنة": الحسابات السياسية يجب الا تتجاوز القانون
08:43 | 2025-10-10
لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تقر "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"
05:29 | 2025-11-03
إيران.. إعدام "جاسوس" إسرائيلي
09:23 | 2025-10-19
خاص السومرية
بالفيديو
ترندات
حصاد السومرية
العراق
السومرية
حسين عرب
عدالة
ﻹعادة
سيكو
بيرة
سينا
قبة
عون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
محليات
36.76%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
24.1%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
فن وثقافة
20.02%
11:06 | 2025-11-06
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
11:06 | 2025-11-06
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
19.12%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
الأكثر مشاهدة
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
اخترنا لك
فنان عراقي يتورط بالقتال في روسيا: ذهبت لتوقيع عقد عمل فوجدت نفسي في ساحة حرب
09:49 | 2025-11-08
سارة لينا وحنين القريشي.. الجمال العراقي واللبناني يجتمعان في رحلة واحدة إلى بوكيت
07:14 | 2025-11-08
رعب في تكساس.. مسلحون يطاردون رجلاً قبل توقيف العصابة
05:40 | 2025-11-08
مسيرة تشييع رمزي لنعش السيدة فاطمة الزهراء (ع).. فيديو
03:00 | 2025-11-08
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
02:29 | 2025-11-08
غضب بسبب ما فعلته نجمة إباحية في حدث مدرسي (فيديو)
01:27 | 2025-11-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.