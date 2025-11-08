فنان عراقي يتورط بالقتال في روسيا: ذهبت لتوقيع عقد عمل فوجدت نفسي في ساحة حرب

وقال التركي في تسجيل مصور إن شركة فنية تواصلت معه وقدمت له عرضا لإقامة حفلات في لمدة أربعة أشهر مقابل مبلغ متفق عليه، موضحا أن الشركة تكفلت بإصدار وترتيب السفر.وأضاف أنه عند وصوله إلى مطار استقبله شخص من طرف الشركة، ونقله إلى منطقة تبعد نحو 16 ساعة عن العاصمة، حيث تم سحب هاتفه وإجباره على توقيع أوراق باللغة الروسية لم يسمح له بقراءتها.وتابع قائلاً: "في اليوم التالي أخبروني أنني وقعت عقدا مع الجيش الروسي لمدة عام كامل"، مشيرا إلى أن هناك عراقيين آخرين وقعوا ضحايا لنفس الأسلوب، وأنهم يُنقلون إلى مناطق قتال خطيرة جداً.وأوضح التركي أنه حاول التواصل مع الشركة التي جلبته، وعرض عليهم منحهم الأموال مقابل السماح له بالعودة إلى ، لكنهم حذفوا الرسائل وقطعوا الاتصال به.واختتم مناشدته بالقول: "أنقذونا، نحن نموت هنا يومياً... العراقيون يُباعون ويُرمى بهم في جبهات القتال".