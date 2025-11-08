بعد عقد من الإغلاق.. افتتاح ملعب "القفص" في بغداد

وقال مراسل ، إن ، افتتح ملعبه مساء اليوم السبت، بفعاليات مميزة تمثلت بمشاركة عدد من الفنانين العراقيين.وفي وقت سابق من اليوم، ذكر بيان للنادي، أن "حفل الافتتاح سيشهد فعاليات مميزة بمشاركة عدد من الفنانين العراقيين البارزين الذين سيحيون هذه المناسبة الكبيرة، احتفاءً بعودة (ملعب القفص) إلى الواجهة بحلّته الجديدة التي تليق بتاريخ وإنجازات ".وأضاف أن " حرصت على تخصيص أماكن خاصة للعوائل الراغبة في حضور الاحتفالية، تأكيداً على الطابع الجماهيري والعائلي الذي يميز هذا الحدث، ولتكون لحظة الافتتاح مناسبة تجمع مختلف فئات المجتمع تحت راية الأخضر".وأوضح البيان أن " إدارة نادي الشرطة أعلنت أن الدخول سيكون مجانياً، حرصاً منها على إتاحة الفرصة أمام جميع الجماهير لحضور هذا اليوم التاريخي ومشاركة النادي فرحة الافتتاح الرسمي لملعبه بعد فترة طويلة من الانتظار".ويأتي هذا الافتتاح ليشكل نقطة تحول مهمة، وخطوة نحو تعزيز مكانة نادي الشرطة كأحد أبرز الأندية العراقية والعربية، سواء من حيث الإنجازات أو المنشآت الرياضية الحديثة.يذكر أن ملعب "القفص" يقع وسط العاصمة العراقية ، وقد تم هدمه عام 2011 من أجل تشييده بطريقة جديدة، ولكن شهدت عملية بنائه وتأهيله الكثير من التلكؤ.