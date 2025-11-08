ساعات تفصل العراق عن انطلاق الانتخابات.. فيديو

لم تتبقى إلا ساعات على بدء الانتخابات البرلمانية في كل محافظات ، فأكثر من واحد وعشرين مليون وأربعمئة الف ناخب من حقهم المشاركة في هذه الانتخابات، هذا العدد موزع بين التصويت العام والخاص، فالتصويت العام يشكل اكثر من عشرين مليون ناخب والخاص اكثر من مليون وثلاث مئة الف ناخب وعدد النازحين يقدر باكثر ستة وعشرين الف وخمسمئة.. التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.