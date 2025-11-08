الصفحة الرئيسية
ساعات تفصل العراق عن انطلاق الانتخابات.. فيديو
بالفيديو
ساعات تفصل العراق عن انطلاق الانتخابات.. أكثر من 21 مليون ناخب يستعدون للإدلاء بأصواتهم في التصويت العام والخاص.
2025-11-08 | 15:30
2025-11-08T15:30:11+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/rjsbds5cs3mr8jgceahz9a?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d546406%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=d5717ae6-ebdd-491e-bc41-c48806ca5a00&InitAdsBeforePlayer=1
ساعات تفصل العراق عن انطلاق الانتخابات.. فيديو
المصدر:
السومرية
34 شوهد
ساعات تفصل
العراق
عن انطلاق الانتخابات.. أكثر من 21 مليون ناخب يستعدون للإدلاء بأصواتهم في التصويت العام والخاص.
لم تتبقى إلا ساعات على بدء الانتخابات البرلمانية في كل محافظات
العراق
، فأكثر من واحد وعشرين مليون وأربعمئة الف ناخب من حقهم المشاركة في هذه الانتخابات، هذا العدد موزع بين التصويت العام والخاص، فالتصويت العام يشكل اكثر من عشرين مليون ناخب والخاص اكثر من مليون وثلاث مئة الف ناخب وعدد النازحين يقدر باكثر ستة وعشرين الف وخمسمئة.. التفاصيل مع مراسل
السومرية
في هذا التقرير.
المراسل
حسين عدنان
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
