الفريق سعد معن: انطلاق التصويت الخاص الخطوة الأولى للانتخابات

وقال الفريق ، إنه "في تمام الساعة السابعة من اليوم الأحد انطلق التصويت الخاص للانتخابات النيابية للعام 2025 بمشاركة واسعة من كافة صنوف القوات الأمنية".وأضاف الفريق معن، أن "عدد المشاركين في هذا التصويت هو أكثر من مليون و300 ألف وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 809 مراكز"، مبينا ان "عدد محطات الاقتراع تبلغ 4501 محطة".وتابع الفريق معن، أن "التصويت الخاص يعتبر البداية والخطوة الأولى للانتخابات".