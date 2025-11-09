"تفاصيل تحدث لأول مرة".. عناصر امنية يتحدثون للسومرية بعد الادلاء باصواتهم

وقال احد عناصر في حديث للسومرية التي واكبت عملية التصويت الخاص منذ فتح الصناديق الساعة السابعة صباح اليوم، انه "دخلنا بعملية منظمة وخضعنا لعملية تفتيش جيدة وتم اخذ حتى أجهزة الهواتف".وبين ان "موظفي كانوا يوجهون العناصر الأمنية على الإجراءات الفنية الصحيحة، اما خياراتنا الانتخابية فكانت بحرية تامة ولم نتعرض لاي ضغط او توجيه من احد".ووصف الأجهزة والتقنيات المستخدمة في الانتخابات بانها "جيدة جدا ولأول مرة ربما تكون بهذه الطريقة والدقة، وهي غير قابلة للتزوير ابدا"، مبينا انه "تم تسجيل خطأ اثناء ادخال الورقة فتم رفضها من قبل الجهاز ومنحوني ورقة انتخابية أخرى لاعادة التصويت، وهو ما يؤكد دقة أجهزة الاقتراع".وفي ذات السياق، اكد عنصر امني اخر، ان الخطة الأمنية محكمة وباعثة للامان لجميع الناخبين والموظفين والعناصر الأمنية، مشددا على "عدم وجود أي ضغط او اجبار خلال عملية الاقتراع والتصويت، مع وجود تكنولوجيا سهلة ومريحة تدفع للشعور بالتقدم والتطور في جميع المجالات".