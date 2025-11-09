المفوضية تكشف لـ السومرية نتائج التقارير الأولية لفتح مراكز الاقتراع الخاص

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في حديث لـ ، إن "صباح اليوم الأحد شهد انطلاق عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية في والمحافظات لأكثر من مليون و300 ألف ناخب بالإضافة الى أكثر من 26 ألف ناخب من النازحين".وأضافت غلاي، أن "التقارير التي وردت الى المفوضية بعد فتح جميع مراكز الاقتراع تؤكد أن الأجهزة الالكترونية الخاص بعملية الاقتراع تسير بانسيابية عالية ولم تسجل أي توقف".وانطلقت في عموم ، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس السبت (8 تشرين الثاني 2025) أن مليونا و300 ألف من عناصر أجهزة الأمن، وأكثر من 26 ألف نازح سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص الذي ينطلق الأحد.