عمليات بغداد لـ السومرية: لا توجد أي ضغوط على المنتسبين خلال التصويت الخاص

وقال القيادة العميد في حديث لـ ، إن "مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص شهدت منذ ساعات الصباح الأولى إقبالا واسعا من منتسبي القوات الأمنية للإدلاء بأصواتهم"، مؤكدا ان "عملية التصويت جرت بسلاسة وانسيابية كبيرة".وأضاف حيدر، أن "المنتسبين أحرارا في عملية تصويتهم ولا توجد أي ضغوطات لإجبارهم على اختيار مرشح معين"، لافتا الى ان "القوات الأمنية مستمرة بعملية تأمين الانتخابات لحين انتهاء التصويت العام بعد غد الثلاثاء".وانطلقت في عموم ، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.