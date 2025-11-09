مصرع شخصين وإصابة آخر إثر مشاجرة وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة اندلعت بين مجموعة أشخاص في منطقة ، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة"، مضيفاً أن "الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".