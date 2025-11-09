واسط تسجل مشاركة واسعة في التصويت الخاص

تُشير استطلاعات أولية الى أنّ كتلة " أجمل" تمكنت من تحقيق تفوق واسع بحصولها على ما يقارب 80 بالمئة من الأصوات في مؤشر واضح على حجم التأييد الذي تحظى به الكتلة داخل صفوف المنتسبين من القوات الأمنية والمشمولين بالتصويت الخاص.ويأتي هذا التقدم بحسب الاستطلاعات نتيجة النشاط المبكر للكتلة وتقديمها برامج محلية ركزت على الخدمات وفرص العمل وإعمار البنى التحتية في واسط وهي الملفات التي تشكل أولويةً للمواطن منذ سنوات.