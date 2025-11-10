Alsumaria Tv
قبيل الانتخابات.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في مكتب همام حمودي

بالفيديو

2025-11-10 | 11:32 2025-11-10T11:32:24+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

قبيل الانتخابات.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في مكتب همام حمودي

490 شوهد

افاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، بانعقاد اجتماع للإطار التنسيقي في منزل الشيخ همام حمودي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا في منزل الشيخ همام حمودي قبيل الانتخابات".
وذكر أن "الاجتماع حضره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، لأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، وشخصيات أخرى".

>> انضم الى السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

اخترنا لك
واسط تسجل مشاركة واسعة في التصويت الخاص
15:30 | 2025-11-09
مصرع شخصين وإصابة آخر إثر مشاجرة وسط البصرة
11:54 | 2025-11-09
منتسبو الأجهزة الأمنية يعبرون عن دعمهم لقائمة "واسط أجمل بالخدمات"
07:32 | 2025-11-09
عمليات بغداد لـ السومرية: لا توجد أي ضغوط على المنتسبين خلال التصويت الخاص
03:36 | 2025-11-09
المفوضية تكشف لـ السومرية نتائج التقارير الأولية لفتح مراكز الاقتراع الخاص
01:33 | 2025-11-09
"تفاصيل تحدث لأول مرة".. عناصر امنية يتحدثون للسومرية بعد الادلاء باصواتهم
00:38 | 2025-11-09

