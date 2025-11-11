مشاركة واسعة في التصويت الخاص... "واسط أجمل" تحصد 80% من أصوات المنتسبين

تسجل مشاركة واسعة في التصويت الخاص... استطلاعات أولية : كتلة واسط أجمل حصدت 80% من أصوات المنتسبين



أظهرت استطلاعات ٌ أولية ٌ تفوقا واسعا لكتلةِ " أجمل" في التصويتِ الخاصِ بمحافظةِ واسط في نتيجةٍ تعكسُ تنامي حضورِها السياسي واستثمارَها المبكرَ في البرامجِ الخدميةِ والتنمويةِ التي لاقت صدى واسعا بين المنتسبين من القواتِ الأمنية