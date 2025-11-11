المفوضية تبدأ المطابقة اليدوية والإلكترونية لأوراق الاقتراع

تأتي هذه المرحلة بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإتمام عملية العدّ الأولي إلكترونيًا.وتهدف المطابقة اليدوية والإلكترونية إلى تحقيق أقصى درجات الثقة في النتائج النهائية قبل الإعلان عنها رسمياً.وكانت أعلنت ، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية إرسال نتائج التصويت من المراكز الانتخابية في المحافظات إلى في .وأوضحت المفوضية أن عملية الإرسال تتم عبر المؤمنة والمخصصة لنقل البيانات الانتخابية، وذلك بعد استكمال العدّ والفرز الإلكتروني في المراكز.وأكدت أن كوادرها تتابع سير العملية بدقة، لضمان وصول النتائج بشكل آمن وسليم إلى المركز الوطني تمهيدًا للإعلان عن النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.