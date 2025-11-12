"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546791-638985234085985204.jpg
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
بالفيديو
السومرية نيوز-امن
كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضابط روبوت دخل الخدمة حديثا وساهم بتأمين العملية الانتخابية بتقنيات حديثة.
2025-11-12 | 00:47
2025-11-12T00:47:58+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/6hjdqdffn0zwmgbuma?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d546791%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=89dbde54-958e-434d-9b39-80110ccbd226&InitAdsBeforePlayer=1
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
1,106 شوهد
السومرية
نيوز-امن
كشف جهاز
الأمن الوطني
العراقي، عن ضابط روبوت دخل الخدمة حديثا وساهم بتأمين العملية الانتخابية بتقنيات حديثة.
وقال الجهاز في بيان انه "في إطار التحوّل الرقمي الذي يشهده جهاز
الأمن الوطني
العراقي، اعتمد الجهاز خلال تأمين الانتخابات التشريعية منظومةً متطورة يقودها النقيب حسن، وهو ضابطٌ تقني مدعومٌ بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، يعمل على تعزيز أمن الانتخابات ومراقبة الأوضاع الميدانية لحظةً بلحظة".
وأشار الجهاز الى ان "النقيب حسن يتلقى المعلومات الاستخبارية من مفارز الجهاز المنتشرة في عموم البلاد، ويحللها فوريًا، ليصدر توصياته وتنبيهاته إلى القيادات الميدانية، مساهمًا في رفع سرعة الاستجابة ودقّة القرار الأمني".
وبين انه "لا يقتصر دور النقيب حسن على المهام الميدانية، بل يمتدّ إلى المجالات الاستخبارية والتحليلية والتوعوية، حيث يسهم في بناء محتوى توعوي لتحصين المجتمع من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتضليل الرقمي، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الرقمي والمجتمعي".
وأكد أنه "بهذه الخطوة، يواصل
جهاز الأمن
الوطني ترسيخ مبدأ الأمن الشامل القائم على العقل الاستخباري والتقنية المتقدمة، لضمان استقرار العملية الانتخابية وحماية المواطن والمجتمع في آنٍ واحد".
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وفد عسكري سوري في روسيا بحثا عن "منظومات دفاع جوي ومسيّرات" (صور)
02:13 | 2025-10-03
الأجهزة الأمنية تدخل الانذار "ج" ضمن خطة تأمين الانتخابات
15:55 | 2025-11-06
مجلس الخدمة يحقق بأخطاء منظومة "الرمز الوظيفي"
09:03 | 2025-10-30
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
17:31 | 2025-10-15
أمن
ترندات
بالفيديو
الامن الوطني
النقيب حسن
الضابط الروبوت
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
الأمن الوطني
سومرية نيوز
جهاز الأمن
بات العراق
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
31.37%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
26.59%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
اقتصاد
21.48%
11:10 | 2025-11-10
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
11:10 | 2025-11-10
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
محليات
20.56%
10:18 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
10:18 | 2025-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
اخترنا لك
بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة
11:14 | 2025-11-11
المفوضية تبدأ المطابقة اليدوية والإلكترونية لأوراق الاقتراع
10:55 | 2025-11-11
السيد الصدر يزور مرقد والده ونجليه بالنجف الاشرف.. فيديو
10:54 | 2025-11-11
تصاعد الإقبال على المراكز الانتخابية في البصرة مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع
08:50 | 2025-11-11
بالفيديو.. المشهداني يفقد توازنه أثناء الإدلاء بصوته
06:38 | 2025-11-11
الحسان لـ "السومرية نيوز": العملية الانتخابية تسير بدون ضغوط وبانسيابية عالية
06:08 | 2025-11-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.