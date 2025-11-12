"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية

بالفيديو

2025-11-12 | 00:47 2025-11-12T00:47:58+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية

1,106 شوهد

السومرية نيوز-امن

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضابط روبوت دخل الخدمة حديثا وساهم بتأمين العملية الانتخابية بتقنيات حديثة.

وقال الجهاز في بيان انه "في إطار التحوّل الرقمي الذي يشهده جهاز الأمن الوطني العراقي، اعتمد الجهاز خلال تأمين الانتخابات التشريعية منظومةً متطورة يقودها النقيب حسن، وهو ضابطٌ تقني مدعومٌ بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يعمل على تعزيز أمن الانتخابات ومراقبة الأوضاع الميدانية لحظةً بلحظة".

وأشار الجهاز الى ان "النقيب حسن يتلقى المعلومات الاستخبارية من مفارز الجهاز المنتشرة في عموم البلاد، ويحللها فوريًا، ليصدر توصياته وتنبيهاته إلى القيادات الميدانية، مساهمًا في رفع سرعة الاستجابة ودقّة القرار الأمني".

وبين انه "لا يقتصر دور النقيب حسن على المهام الميدانية، بل يمتدّ إلى المجالات الاستخبارية والتحليلية والتوعوية، حيث يسهم في بناء محتوى توعوي لتحصين المجتمع من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتضليل الرقمي، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الرقمي والمجتمعي".

وأكد أنه "بهذه الخطوة، يواصل جهاز الأمن الوطني ترسيخ مبدأ الأمن الشامل القائم على العقل الاستخباري والتقنية المتقدمة، لضمان استقرار العملية الانتخابية وحماية المواطن والمجتمع في آنٍ واحد".
 


>> انضم الى السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
Play
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
Play
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
Play
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
Play
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
Play
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
عشرين
Play
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
Play
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
Play
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
Play
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
Play
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
Play
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
Play
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
عشرين
Play
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
Play
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10

اخترنا لك
بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة
11:14 | 2025-11-11
المفوضية تبدأ المطابقة اليدوية والإلكترونية لأوراق الاقتراع
10:55 | 2025-11-11
السيد الصدر يزور مرقد والده ونجليه بالنجف الاشرف.. فيديو
10:54 | 2025-11-11
تصاعد الإقبال على المراكز الانتخابية في البصرة مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع
08:50 | 2025-11-11
بالفيديو.. المشهداني يفقد توازنه أثناء الإدلاء بصوته
06:38 | 2025-11-11
الحسان لـ "السومرية نيوز": العملية الانتخابية تسير بدون ضغوط وبانسيابية عالية
06:08 | 2025-11-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.