"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية

وقال الجهاز في بيان انه "في إطار التحوّل الرقمي الذي يشهده جهاز العراقي، اعتمد الجهاز خلال تأمين الانتخابات التشريعية منظومةً متطورة يقودها النقيب حسن، وهو ضابطٌ تقني مدعومٌ بتقنيات ، يعمل على تعزيز أمن الانتخابات ومراقبة الأوضاع الميدانية لحظةً بلحظة".وأشار الجهاز الى ان "النقيب حسن يتلقى المعلومات الاستخبارية من مفارز الجهاز المنتشرة في عموم البلاد، ويحللها فوريًا، ليصدر توصياته وتنبيهاته إلى القيادات الميدانية، مساهمًا في رفع سرعة الاستجابة ودقّة القرار الأمني".وبين انه "لا يقتصر دور النقيب حسن على المهام الميدانية، بل يمتدّ إلى المجالات الاستخبارية والتحليلية والتوعوية، حيث يسهم في بناء محتوى توعوي لتحصين المجتمع من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتضليل الرقمي، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الرقمي والمجتمعي".وأكد أنه "بهذه الخطوة، يواصل الوطني ترسيخ مبدأ الأمن الشامل القائم على العقل الاستخباري والتقنية المتقدمة، لضمان استقرار العملية الانتخابية وحماية المواطن والمجتمع في آنٍ واحد".