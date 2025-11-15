الصفحة الرئيسية
ولادة "القمر الجديد" في العقرب تنهي شراكات وتمنح 6 أبراج "الضوء الأخضر"!
2025-11-15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 15 حتّى الجمعة 21 تشرين الثاني استقرارًا ملحوظًا.
تؤكد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّ حركة الكواكب الرئيسية هذا الأسبوع لن تشهد أي تغيير يُذكر، حيث تستقر الشمس والزهرة في
برج العقرب
، ويواصل المريخ وعطارد تراجعهما في
القوس
. بينما تظلّ مواقع زحل ونبتون في
الحوت
، وبلوتو في
الدلو
، وأورانوس في
الثور
ثابتة، مع استمرار تراجع المشتري في
السرطان
. هذه الاستقرارية في مواقع الكواكب الكبرى تجعل الأسبوع يعتمد بشكل رئيسي على التغيرات القمرية.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
الحدث الفلكي الأبرز والأكثر تأثيرًا هو ولادة القمر الجديد، الذي يلتقي بالشمس والزهرة في
العقرب
. تحمل هذه الولادة طاقة تجديد واضحة، مبشرة باحتفالات وبدايات جديدة، وقد تعني أيضاً إنهاء شراكات وعلاقات لم تعد تجلب النفع. إن ولادة القمر في العقرب تحديداً تعمل على تحسين أوضاع فلكية لبعض المواليد، وتحديداً الثور، والجوزاء، والميزان، والعقرب، والجدي، والحوت، لتجعلهم الأبراج الأقوى والأسرع في تحقيق طموحاتهم، حيث يمنحهم القمر الجديد الضوء الأخضر للانطلاق والتصدر.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
تتوزع التأثيرات الفلكية على مدار الأسبوع حسب تنقلات القمر؛ فبين يومي السبت والاثنين، يتمركز القمر في
الميزان
الهوائي، ما يعطي دعماً وحظاً كبيراً لمواليد الأبراج الهوائية الثلاثة: الجوزاء، والميزان، والدلو. أما يومي الثلاثاء والأربعاء، فيحمل القمر الجديد في العقرب طاقة حظ مكثفة لمواليد الأبراج المائية: السرطان والعقرب والحوت. وتختتم الإيجابيات الأسبوع مع انتقال القمر إلى
برج القوس
يومي الخميس والجمعة، ما يمنح دعمًا قويًا وتقدمًا مناسبًا للأعمال التجارية والمالية، وتكون هذه الفترة الإيجابية من نصيب مواليد الأبراج النارية: الحمل، والأسد، والقوس.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
هل منح ترامب الضوء الأخضر لاستهداف العمق الروسي؟
04:52 | 2025-10-03
"القمر العملاق" يزين سماء بغداد
14:51 | 2025-11-05
منتخب العراق بالزي الأخضر والإمارات بالأبيض في مباراة الملحق "الحاسمة" غداً
03:12 | 2025-11-12
عصر "الكابل الضوئي".. الاتصالات "تطفئ" أبراج "الواي فاي" بالكامل في 5 احياء بتكريت (صور)
03:42 | 2025-09-29
خاص السومرية
بالفيديو
أخبار الأبراج
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
برج العقرب
برج القوس
الميزان
السرطان
يوتيوب
جاكلين
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
47.21%
09:52 | 2025-11-14
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
09:52 | 2025-11-14
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
أخبار الطقس
22.7%
00:52 | 2025-11-14
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
00:52 | 2025-11-14
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
فن وثقافة
15.88%
00:58 | 2025-11-15
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
00:58 | 2025-11-15
سيناريوهات الحسم.. ماذا يحتاج العراق للتأهل أمام الإمارات في البصرة؟
رياضة
14.21%
03:39 | 2025-11-14
سيناريوهات الحسم.. ماذا يحتاج العراق للتأهل أمام الإمارات في البصرة؟
03:39 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
تحذي عاجل من مواطن للحكومة
04:24 | 2025-11-15
غرق شوارع ديالي بسبب موجة الامطار الاخيرة
03:59 | 2025-11-15
مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة انطلقت
01:31 | 2025-11-15
انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق
14:25 | 2025-11-14
بالفيديو.. تساقط الامطار في النجف الاشرف
12:45 | 2025-11-14
مفاوضات تشكيل الحكومة... مشهد حافل بالتعقيدات
02:18 | 2025-11-14
