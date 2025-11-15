ولادة "القمر الجديد" في العقرب تنهي شراكات وتمنح 6 أبراج "الضوء الأخضر"!

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 15 حتّى الجمعة 21 تشرين الثاني استقرارًا ملحوظًا.

تؤكد الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّ حركة الكواكب الرئيسية هذا الأسبوع لن تشهد أي تغيير يُذكر، حيث تستقر الشمس والزهرة في ، ويواصل المريخ وعطارد تراجعهما في . بينما تظلّ مواقع زحل ونبتون في ، وبلوتو في ، وأورانوس في ثابتة، مع استمرار تراجع المشتري في . هذه الاستقرارية في مواقع الكواكب الكبرى تجعل الأسبوع يعتمد بشكل رئيسي على التغيرات القمرية.

الحدث الفلكي الأبرز والأكثر تأثيرًا هو ولادة القمر الجديد، الذي يلتقي بالشمس والزهرة في . تحمل هذه الولادة طاقة تجديد واضحة، مبشرة باحتفالات وبدايات جديدة، وقد تعني أيضاً إنهاء شراكات وعلاقات لم تعد تجلب النفع. إن ولادة القمر في العقرب تحديداً تعمل على تحسين أوضاع فلكية لبعض المواليد، وتحديداً الثور، والجوزاء، والميزان، والعقرب، والجدي، والحوت، لتجعلهم الأبراج الأقوى والأسرع في تحقيق طموحاتهم، حيث يمنحهم القمر الجديد الضوء الأخضر للانطلاق والتصدر.