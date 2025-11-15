مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة انطلقت

بدأت القوى السياسية العراقية خوض مفاوضاتٍ مبكرةٍ لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن أفرزت نتائج الانتخابات موازين جديدة. وأفادت قيادات سياسية للسومرية بأن المشهدَ المقبلَ لا يخلو من التعقيداتِ وأن المشاورات تتطلب قدرا عاليا من المرونة والتفاهم بين القوى الفائزةِ لتجنب تكرارِ أزمات التأخيرِ التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة.

