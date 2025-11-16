برلمان 2025 خال من التيارات المدنية.. فيديو

مسؤولون للسومرية: المال السياسي وقانون الانتخابات وراء انهيار الحضور المدني.

تكبدت التيارات المدنية خسارة موجعة في انتخابات برلمان الفين وخمسة وعشرين التي جرت مؤخرا حيث سيكون خاليا تماما من أي تمثيل مدني خلال الدورة التشريعية السادسة. وقال مسؤولون لمراسل إن ونفوذ المال السياسي لدى أحزاب السلطة كانا من أبرز العوامل التي عمقت هذه الخسارة، فيما رأى مراقبون أن ذوبان بعض الوجوه المدنية داخل الأحزاب التقليدية وغياب أي منجز أو رؤية واضحة دفع الجمهور إلى توجيه عقوبة انتخابية صارمة لهذه التيارات.. المزيد في تقرير السومرية اعلاه.