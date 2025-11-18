الصفحة الرئيسية
بريطانيا.. مثول أشخاص أمام القضاء بتهمة اقتحام شركة إسرائيلية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مطار البصرة الدولي يستقبل أول رحلة لمشجعي المنتخب الإماراتي (صور)
بالفيديو
السومرية نيوز ـ رياضة
وصل اليوم الثلاثاء الى مطار البصرة الدولي اول رحلة لمشجعي المنتخب الاماراتي استقبلهم ورئيس اللجنة الامنية عقيل الفريجي .
2025-11-18 | 05:30
2025-11-18T05:30:55+00:00
مطار البصرة الدولي يستقبل أول رحلة لمشجعي المنتخب الإماراتي (صور)
269 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
وصل اليوم الثلاثاء الى
مطار البصرة الدولي
اول رحلة لمشجعي المنتخب الاماراتي استقبلهم ورئيس اللجنة الامنية عقيل الفريجي .
ويخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، في الساعة السابعة من مساء اليوم، الاختبار الحاسم أمام نظيره الإماراتي في
ملعب البصرة الدولي
، ضمن إياب الدور الخامس المؤهل إلى الملحق العالمي المؤدي إلى نهائيات
كأس العالم
2026.
>>
مقالات ذات صلة
انطلاق أول رحلة داخلية من مطار الموصل الى بغداد (صور)
04:02 | 2025-11-06
04:02 | 2025-11-06
استقبال حافل لمنتخب الإمارات في مطار البصرة (فيديو)
15:39 | 2025-11-16
15:39 | 2025-11-16
المنتخب العراقي يصل إلى مطار البصرة
07:05 | 2025-11-14
النقل: مطار البصرة استقبل 9 طائرات هبطت اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار الكويت
07:09 | 2025-11-09
07:09 | 2025-11-09
ترندات
رياضة
بالفيديو
العراق
الامارات
كاس العالم
مطار البصرة الدولي
ملعب البصرة الدولي
السومرية نيوز
البصرة الدولي
ملعب البصرة
مطار البصرة
سومرية نيوز
كأس العالم
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
06:45 | 2025-11-17
سياسة
63.61%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
16.88%
05:46 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
05:46 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
08:59 | 2025-11-17
محليات
11.93%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
7.58%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
