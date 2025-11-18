الصفحة الرئيسية
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
بالفيديو
سائقون يتفاجؤون بتسجيل غرامات لم ترتكب وصلت إلى عشرات الملايين.
2025-11-18 | 15:27
2025-11-18T15:27:56+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/at1gjdaapmsjbshzqw2nq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d547404%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=92635cce-ab22-4590-a738-4b0b26f43e61&InitAdsBeforePlayer=1
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
المصدر:
السومرية
55 شوهد
سائقون يتفاجؤون بتسجيل غرامات لم ترتكب وصلت إلى عشرات الملايين.
نظم أصحاب مركبات في
بغداد
تظاهرة غاضبة احتجاجا على الغرامات المرورية التي قالوا إنها سُجلت عليهم من دون ارتكاب مخالفات فعلية. وقال متظاهرون لمراسل
السومرية
إنهم تفاجأوا بمبالغ كبيرة فُرضت عليهم من دون وصولات أو تنبيهات، مطالبين
مديرية المرور
بإلغاء الغرامات أو تخفيضها بشكل عاجل قبل الخروج بتظاهرة مليونية في حال عدم الاستجابة.. التفاصيل في التقرير اعلاه.
المراسل
حسين عدنان
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
المرور العامة: اعتقال 7 معقبين احتالوا على مواطن بحجة الغرامات
07:12 | 2025-08-25
07:12 | 2025-08-25
"مخالفات لم ترتكب وغرامات انتقامية".. العشرات يتظاهرون أمام مديرية المرور ببغداد
02:38 | 2025-11-18
02:38 | 2025-11-18
الحبس الشديد لعنصر مرور اختلس جزءًا من أموال "الغرامات"
03:59 | 2025-10-27
03:59 | 2025-10-27
المرور تحذر من ظاهرة قد تسبب كارثة في الشوارع العامة
04:29 | 2025-09-20
04:29 | 2025-09-20
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
ترندات
المرور
غرامات
السومرية
العراق
مديرية المرور العامة
مديرية المرور
بغداد
ليون
يوني
بيرة
ديري
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
06:45 | 2025-11-17
سياسة
47.27%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
06:40 | 2025-11-18
رياضة
27.07%
06:40 | 2025-11-18
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
06:40 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
16.5%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
08:59 | 2025-11-17
محليات
9.16%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
02:13 | 2025-11-19
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
15:31 | 2025-11-18
الجمهور العراقي يحيي نظيره الإماراتي في جذع النخلة
14:14 | 2025-11-18
هدف العماري الذي قاد العراق للملحق العالمي
13:23 | 2025-11-18
عدسة السومرية ترصد فرحة الجمهور العراقي بهدف التعادل
12:39 | 2025-11-18
الجمهور الاماراتي في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة
11:33 | 2025-11-18
