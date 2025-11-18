احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو

سائقون يتفاجؤون بتسجيل غرامات لم ترتكب وصلت إلى عشرات الملايين.

نظم أصحاب مركبات في تظاهرة غاضبة احتجاجا على الغرامات المرورية التي قالوا إنها سُجلت عليهم من دون ارتكاب مخالفات فعلية. وقال متظاهرون لمراسل إنهم تفاجأوا بمبالغ كبيرة فُرضت عليهم من دون وصولات أو تنبيهات، مطالبين بإلغاء الغرامات أو تخفيضها بشكل عاجل قبل الخروج بتظاهرة مليونية في حال عدم الاستجابة.. التفاصيل في التقرير اعلاه.