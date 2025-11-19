حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !

هل تعلم أن نصف العالم تقريبًا لا يملك مرحاضًا آمنًا؟

أكثر من 3.5 مليار شخص يعيشون بدون نظام صرف صحي آمن، وبعضهم يضطر لاستخدام العراء أو حفر بدائية، مما يسبب تلوث المياه والتربة.

المراحيض غير الآمنة تلوث المياه الجوفية وتنشر أمراضًا خطيرة مثل والتيفوئيد، وتتسبب في 1.4 مليون وفاة سنويًا حول العالم.

المرحاض الواحد يستهلك آلاف اللترات من الماء سنويًا، ولذلك طُوّرت “المراحيض الذكية” التي تستخدم أقل من 2 لتر فقط.

ورق التواليت وُجد منذ السادس في ، واليوم يُنتَج أكثر من 30 مليار لفة سنويًا!

كلمة Toilet أصلها فرنسي من Toilette وكانت تعني "الاستعداد أو التجميل".

الدراسات تقول إن الهواتف المحمولة أنظف من بعض المقاعد؟ بل العكس! الهواتف تحمل بكتيريا أكثر بعشر مرات من مقعد المرحاض حتى روّاد عندهم تحدّي المرحاض!

تكلفته في تتجاوز 19 مليون دولار، لأنه يعمل بانعدام الجاذبية ويحوّل الفضلات إلى ماء صالح للشرب!

يقول:" كل دولار يُستثمر في الصرف الصحي يعود بـ 4 دولارات على شكل صحة وإنتاجية".

المرحاض ليس رفاهية… بل استثمار في الحياة! وفي ، توجد مراحيض ذكية بمقاعد مدفّأة وموسيقى وتحليل صحي للبول!