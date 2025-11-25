جدل بصري بشأن حفل للفنان محمد عبد الجبار

بعد الجدل البصري الكبير بشأن حفل الفنان محمد عبدالجبار، استطلع مراسل مواقف الشارع واسباب الخلاف حول اقامة الحفل.



أثار التحضير لإقامة حفلِ الفنان في جدلًا اجتماعيًا واسعًا، وانقسامًا بين فئات المجتمع، إذ عبّر معارضو الحفل عن رفضهم استنادًا إلى اعتباراتٍ دينية وقيم اجتماعية، في حين رأى مؤيدوه أنّ إقامةَ مثل هذه الفعاليات تدخل ضمن حرية الأفراد وخياراتِهم.

التفاصيل في هذا التقرير من .